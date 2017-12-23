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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki itfaiye aracı ile bir halk midibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i itfaiye eri 6 kişi yaralandı.

AA | 23.12.2017 - 02:51..
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İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki klima motorundan çıkan yangına müdahaleye giden 41 BY 850 plakalı itfaiye aracı, D-100 karayolu Ankara istikameti Kandıra Sapağı mevkisi yan yolda 41 R 4022 plakalı özel halk midibüsü ile çarpıştı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İTFAİYE ERİ YARALANDI

41 L 0156 plakalı diğer itfaiye aracı da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 5'i itfaiye eri olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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