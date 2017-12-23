Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki klima motorundan çıkan yangına müdahaleye giden 41 BY 850 plakalı itfaiye aracı, D-100 karayolu Ankara istikameti Kandıra Sapağı mevkisi yan yolda 41 R 4022 plakalı özel halk midibüsü ile çarpıştı.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

41 L 0156 plakalı diğer itfaiye aracı da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 5'i itfaiye eri olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.