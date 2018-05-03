taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.667
USD
4,1991
EURO
5,0313
ALTIN
177,59
PETR
72,8100

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

AA | 03.05.2018 - 17:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Fehed El Sacır'ın tutuklanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu Hamed Humsi İbrahim, Burhan Adil Müşref ve S.Ö.H'yi gözaltına aldı.

DEAŞ'A GEÇİT YOK

DEAŞ'ın eylemlerinde aktif görev aldıkları öne sürülen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Hamed Humsi İbrahim ve Burhan Adil Müşref, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer şüpheli S.Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce tutuklanan şüpheli Fehed El Sacır'ın, 2015-2017 yılında Irak ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye geldiği öğrenilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Orgeneral Çetin ve Temel sınır hattında
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, sınır hattı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde incelemelerde bulundu.
Beyoğlu'nda trafo yangını
Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki trafonun patlaması nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.
Eşref Keleş AK Parti’den aday adayı oldu
Diyarbakırlı iş insanı Eşref Keleş, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için AK Parti'den milletvekilliğine aday oldu.
Turist minibüsü otomobille çarpıştı: 4 ölü 4 yaralı
Antalya’nın Kemer ilçesinde turistleri taşıyan minibüsle bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada Güney Kore uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut, genel af istedi

Yiğit Bulut, genel af istedi

616
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

144
Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

252
İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

235
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

106
Roma'yı hakem yaktı

Roma'yı hakem yaktı

17
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM