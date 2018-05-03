Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Fehed El Sacır'ın tutuklanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu Hamed Humsi İbrahim, Burhan Adil Müşref ve S.Ö.H'yi gözaltına aldı.

DEAŞ'A GEÇİT YOK

DEAŞ'ın eylemlerinde aktif görev aldıkları öne sürülen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Hamed Humsi İbrahim ve Burhan Adil Müşref, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer şüpheli S.Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce tutuklanan şüpheli Fehed El Sacır'ın, 2015-2017 yılında Irak ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye geldiği öğrenilmişti.