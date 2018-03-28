Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda tutuklamalar

Dilovası ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen bir derneğe yönelik operasyon düzenlenmişti. Baskın yapılan dernekte DEAŞ terör örgütü yapılanması tespit edildiği ve dernek üyelerinin örgüte taban kazandırma, örgütünün hedef ve ideolojisi çerçevesinde eğitim faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

12 KİŞİDEN 10'U TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart günü düzenlenen operasyonda 1’i kadın 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 3 adet kurusıkı tabancayla 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10’u tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.