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Kocaeli'deki macera parkında feci ölüm

Kartepe ilçesindeki bir macera parkında, Cezayir uyruklu A.B. isimli kadının, bindiği dev salıncaktan düşerek hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

DHA | 30.08.2018 - 17:30..
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Kartepe ilçesinde 10 Ağustos günü, ilçeye bağlı Maşukiye Mahallesi'ndeki çelik halatların üzerinde bisikletlerin sürüldüğü, zipline gibi heyecan verici aletlerin bulunduğu parka, İstanbul'dan ailesiyle gelen Cezayirli A.B., aynı anda 3 kişinin alınabildiği dev salıncağa bindi.

Kocaeli'deki macera parkında feci ölüm

KASK TAKMAK İSTEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

18 metre yüksekliğindeki salıncağa tek başına alınan A.B., iddiaya göre, kask takmak istemedi. B.A., çelik halatla yukarı doğru çekilmeye başlandı. Kancanın bırakılmasıyla aşağı yönelen salıncaktan düşen A.B., zemine çakıldı.

Kocaeli'deki macera parkında feci ölüm VİDEO

KEMERİNİN TAM TAKILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çevredekiler, büyük korku yaşarken, salıncaktan düşen kadın için sağlık ekibi istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, A.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan kontrolde, A.B.'nin kemerinin tam takılmadığı anlaşıldı.

Kocaeli'deki macera parkında feci ölüm

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay yerinde inceleme başlatılırken, ruhsatının olmadığı belirlenen macera parkı mühürlendi. Cezayirli A.B.'nin ailesinin şikayette bulunmadığı öğrenilirken, oyun aletlerini işleten kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

​Öte yandan A.B.'nin dev salıncaktan düşmesi anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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