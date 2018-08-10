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Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı

Kocaeli'deki heyelan riski taşıyan taş ocağının kapatılması vatandaşların yüzünü güldürdü.

İHA | 10.08.2018 - 02:17..
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Kocaeli'nin Golcük ilçesinde 13 yıldır faaliyet gösteren taş ocağı heyelan riski altındaydı. Vatandaşların uzun zamandır sürdürdükleri ısrar sonuç verdi.

Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı

MEŞALELERLE KUTLADILAR

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 13 yıldır bulunan taş ocağının heyelan tehlikesi oluşturması sebebiyle kapatılmasının ardından kararı coşkuyla karşılayan vatandaşlar, sokağa döküldü. Yıllardır taş ocağının kapatılması için mücadele veren bölge halkı, ocağın kapatılmasını meşgalelerle kutladı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere semtinde 13 yıldır hizmet veren bir taş ocağının Kocaeli Valiliği tarafından heyelan oluşturma riskine sahip olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamayı duyan Halıdereli vatandaşlar, kararı sevinçle karşılandı. Vatandaşlar Gölcük ilçesi Halıdere Meydanı’nda toplanıp Türk bayrakları açarak slogan attı.

Kararı meşale ve havai fişeklerle büyük bir sevinç içerisinde kutlayan vatandaşlar, taş ocağının çevreye zarar verdiğini, kapatılması sebebiyle sevinç içerisinde olduklarını söylediler.

Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı

Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı


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