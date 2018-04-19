taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.791
USD
4,0297
EURO
4,9912
ALTIN
174,67
PETR
74,3300

Kocaeli'deki terör örgütü propagandası operasyonu

Kocaeli'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA | 19.04.2018 - 13:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukların yer aldığı fotoğrafla ilgili çalışma başlattı.

Kocaeli'deki terör örgütü propagandası operasyonu

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe eş başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Ş.T. ve E.K.'nın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda M.Y., D.A., E.A., M.D. ve G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. isimli 10 kişi de adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'deki terör örgütü propagandası operasyonu

Kocaeli'deki terör örgütü propagandası operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye'de en çok tercih edilen isim belli oldu
Türkiye'de geçen yıl doğan erkek çocuklara en çok verilen isimlerden biri Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı oldu.
Ölmeden mezar taşı yaptırana indirim
Muş'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza attı.
Amanos Dağları'nda teröristlere geçit yok
Mehmetçik Amanos Dağları'nda düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya aman vermiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda yaptıkları görüşmede, ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

157
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

63
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

83
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

73
Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

79
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

203
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemde

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemde

220
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM