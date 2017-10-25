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Kocaeli'deki trafik kazası iki kardeşi ayırdı

Kocaeli'de minibüs ve otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

25.10.2017 - 06:58
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ve minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kardeşi ise kazadan yaralı kurtuldu.

Kocaeli'deki trafik kazası iki kardeşi ayırdı

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine giden Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 41 HS 987 plakalı motosiklet, D-100 Gümrük Sapağı mevkisinde aynı yöne ilerleyen Zekeriya M. yönetimindeki 34 FP 8597 plakalı otomobil ve Emre K. idaresindeki 41 P 2564 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kocaeli'deki trafik kazası iki kardeşi ayırdı

Kazada, otomobilin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, yola savrulan kardeşi Can Yılmaz yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ve minibüs sürücüleri Zekeriya M. ile Emre K. gözaltına alındı.

Kocaeli'deki trafik kazası iki kardeşi ayırdı

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