Kocaeli'deki trafik kazası iki kardeşi ayırdı

Londra'da 'En iyi televizyon programı ödülü'nü vermek için sahneye çıkan Gemma Collins, açılan kapaktan aşağı düştü.

ABD Kongre Binası içinde bir protestocu, Başkan Donald Trump'ın yüzüne Rus bayrağı atarak, "Trump vatan hainidir" diye bağırdı.

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Hulusi Akar ABD'de NATO ve AB temsilcilerine seslendi

Orgeneral Akar, NATO ve AB temsilcileriyle 73 ülkenin genelkurmay başkanlarının katıldığı konferansta PKK ve DEAŞ ile mücadelemizi anlattı.