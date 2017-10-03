Kocaeli'nde doğalgaz patlaması

Darıca Bayramoğlu Mahallesi İlbeyi Sokak'taki bir apartmanın bodrum katındaki bir dairenin mutfağında, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan ev sahibi Suna Gültekin (38) ile Havanur Sevinç (1), ambulansla Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 13 kişi de tedbir amaçlı ambulansla bir özel hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.