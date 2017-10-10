taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.394
USD
3,6885
EURO
4,3554
ALTIN
152,98
PETR
56,6500

Kocaeli'nde freni boşalan araç evin bahçesine girdi

Yokuş aşağı ilerleyen aracını durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

10.10.2017 - 21:33
  1. Haberler
  2. İç Haber

45 yaşındaki Ekrem Şimşek'in park edip indiği 34 HL 9005 plakalı hafif ticari araç, aniden hareket etti. Ekrem Şimşek, yokuş aşağı ilerleyen aracını durdurmaya çalıştı.

DURDURMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI

Ancak aracın lastiği Ekrem Şimşek'in ayağının üzerinden geçti, yol kenarında bulunan bir evin bahçesinin duvarını yıkarak içeri girdi.

Kocaeli'nde freni boşalan araç evin bahçesine girdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekrem Şimşek, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Araç ise vinçle bahçeden kaldırıldı.


Kocaeli'nde freni boşalan araç evin bahçesine girdi

İlginizi Çekebilir
Kadıköy'de temel kazısı sırasında göçük
İnşaatın temel kazası sırasında duvarın çökmesi sonucu 2 otomobil inşaat alanına devrildi.
Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerlerin, yaylalarda geçirdikleri 6 ayın ardından havaların soğumasıyla dönüyorlar.
ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri döndü
ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından ABD'li yolcular havalimanında vize alamadılar.
Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı
Şanlıurfa'da Gülmezyüz ile Sarıtaş aileleri arasındaki husumet barışla son buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

447
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

238
IMF, Türkiye'nin 2017 büyüme tahmini yükseltti

IMF, Türkiye'nin 2017 büyüme tahmini yükseltti

124
Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenledi

Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenledi

134
Sırbistan Cumhurbaşkanı saatlerce Erdoğan'ı bekledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı saatlerce Erdoğan'ı bekledi

148
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

47
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM