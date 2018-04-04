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Kocaeli'nde kaçak sigara operasyonu

Kocaeli'nde sigara kaçakçılarına yönelik 6 adreste düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 04.04.2018 - 16:57..
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kocaeli’nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde sigara kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 adrese operasyon düzenlendi.

SİGARA KAÇAKÇILARINA GEÇİT YOK

4 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 258 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 36 bin 60 adet dolu makaron, 58 kilogram tütün, 4 bin 400 adet boş makaron, 18 adet tütün sarma aleti ve doldurulan sigaraları paketlemek amacıyla kullanılan 59 bin 500 adet kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 2 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'nde kaçak sigara operasyonu

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