Kocaeli'nde kamyonda 56 kilo eroin ele geçti

Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

POLİS İSTİHBARAT ALDI

25 Ocak tarihinde yapılan operasyonda Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun İstanbul’a nakledileceği yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçti.

105 PAKET EROİN BULUNDU

Yapılan takip sonucunda 13 plakalı bir kamyon Kocaeli’de durduruldu. Yapılan aramalarda kamyonun şasi kısmına zulalanmış 105 paket halinde 56 kilo eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.