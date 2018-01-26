taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7531
EURO
4,6614
ALTIN
163,20
PETR
70,4300

Kocaeli'nde kamyonda 56 kilo eroin ele geçti

Kocaeli'de kamyon şasisine zulalanmış halde 105 paket içerisinde toplam 56 kilo eroin bulundu.

İHA | 26.01.2018 - 20:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

POLİS İSTİHBARAT ALDI

25 Ocak tarihinde yapılan operasyonda Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun İstanbul’a nakledileceği yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçti.

Kocaeli'nde kamyonda 56 kilo eroin ele geçti

105 PAKET EROİN BULUNDU

Yapılan takip sonucunda 13 plakalı bir kamyon Kocaeli’de durduruldu. Yapılan aramalarda kamyonun şasi kısmına zulalanmış 105 paket halinde 56 kilo eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

142
Kripto para madeni gümrüklere takıldı

Kripto para madeni gümrüklere takıldı

67
Soros: Trump kısa sürede ortadan yok olacak

Soros: Trump kısa sürede ortadan yok olacak

56
ABD’li eski generalin zor anları

ABD’li eski generalin zor anları

40
YPG Esad'a 'Kurtarın bizi' çağrısı yaptı

YPG Esad'a 'Kurtarın bizi' çağrısı yaptı

129
Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

146
Kadıköy'de 3 gence saldıran terör seviciler yakalandı

Kadıköy'de 3 gence saldıran terör seviciler yakalandı

365
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM