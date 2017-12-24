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Kocaeli’nde otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan otobüsleri Nano teknolojiye sahip sisleme yöntemi ile temiz tutuyor.

İHA | 24.12.2017 - 12:48..
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konforlu ve doğa dostu ulaşım sağlamak için toplu taşıma araçlarını yenilerken bu araçların vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanması için temizliğini de ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi araçları her gün iç ve dış temizlikleri yapılıyor. Ayrıca periyodik olarak da nano teknoloji kullanılarak yapılan temizliklerle araçlar hijyenik bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kocaeli’nde otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor

Kocaelililerin günlük hayatta sıklıkla kullandığı Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında ilk olarak dış temizlik yapılıyor. Otomatik yıkama makinesiyle otobüslerin dış temizlikleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra uzman personel tarafından otobüs içinde detaylı temizlik çalışması yapılıyor. Araçlarda cam, tutamaç ve yer temizliği yapılıyor. Sisleme çalışmasında ise ilk olarak aracın içinden alınan örnek ile araçtaki kirliliğe yönelik çalışma yapılıyor.

NANO TEKNOLOJİ İLE TEMİZLİK

Çıkan sonuç ile araç içerisindeki mikrop değerleri bulunuyor. Daha sonra 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş ve sakkarit içeren, seyreltilmeden ve içine başka kimyasal karıştırılmadan el tipi elektrikli neburatör cihazı ile sisleme çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmanın ardından yarım saat sonra tekrar örnekler alınarak mikrop miktarı ölçülüyor.

Kocaeli’nde otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor

HERHANGİ BİR RİSKİ YOK

Son teknolojik uygulama Nano Teknoloji Laboratuvarları'nda geliştirilmiş, Avrupa Birliği Standartları'na göre üretilmiş, patentli 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş solüsyonu ile yapılıyor. Çalışmada kullanılan malzemeler Sağlık Bakanlığı onaylı olan ‘Biyodisel Ürün Ruhsatnamesine’ sahip olması ile herhangi bir risk barındırmıyor.

3 AY ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Uygulama üç ay boyunca etkisini sürdürüyor. Yapılan sislemenin ardından her ay düzenli olarak mikrop miktarı ölçümü yapılırken 3 ayda bir de ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Kocaeli’nde otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor

HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Çalışma ile kent genelinde her gün binlerce kişi tarafından kullanılan otobüslerdeki oluşabilecek mikrop nedenli hastalıkların önüne geçiliyor. Bir kalkan görevi gören sisleme yöntemi sayesinde vatandaşlar hastalıklarda uzak bir yolculuk geçiriyorlar.

Kocaeli’nde otobüsler nano teknolojiyle temizleniyor

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