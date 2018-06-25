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Kocaeli’nde Tayland durağınız: Sardala Koyu

Kendisi küçük ama mutluluğu çok büyüktür Sardala Koyu'nun. Aniden gelen ‘deniz’ krizinize ilaç gibi gelecek bir koya gidiyoruz.

Özel İçerik | 25.06.2018 - 10:00..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Günübirlik gezi rehberimizin yeni durağı Sardala Koyu. Bir iki günlük tatiliniz var; Adalar, Kilyos öyle istila altında oluyor ki, insan kalabalıktan çekiniyor. Bize daha kuytu, daha sakin bir tatil beldesi lazım. Sardala koyu işte tam da bu arzunuz için kusursuz bir destinasyon. Deniz ve sahilinden başka hiçbir şey yok. Yani lazım olacak her şey selfservis. Kendin pişir kendin ye, kur çadırını, yak ateşini, dinlen. Çok yol sarf etmeden şehirden uzaklaşmak, tüm samanyolunu görebilmek, denizle hasret gidermek için bu hafta sonu Sardala'dayız.

NASIL GİDİLİR

İstanbul şehir merkezine yaklaşık 110 km uzaklıkta olan Sardala Koyu’na Ağva'dan Kerpe yönüne doğru giderken önce Bucaklı köyü sonra da Kadıköy ve Pınarlı köylerini geçeceksiniz. Pınarlı Köyü’nü de bitirdikten sonra yaklaşık olarak 4 km kadar daha yol alıp ormana doğru giren yola dahil olup 1 km kadar daha gidiniz sonra Kocaeline bağlı bir köy olan  Çalköy’e gideceksiniz; işte bu muhteşem koy burada. Sardala Koyu iki ayrı plajdan oluşuyor. İlk olarak bu iki plajın arasındaki buruna geliyorsunuz. Burada araçlarınızı bırakabileceğiniz bir alan mevcut.

Kocaeli’nde Tayland durağınız: Sardala Koyu

ÇEVRESİNDE HİÇBİR ŞEY YOK

Yine kamp yapmayı sevenlerin uğrak noktalarından biri olan Sardala Koyu, muhteşem manzarası ile de dikkat çekiyor. Eğer Sardala’ya ziyaret planlıyorsanız yanınızda gelirken yiyecek ve içeceğinizi getirmenizi tavsiye ediyoruz; etrafta herhangi bir market,  su kaynağı ya da tuvalet yok. Taşlardan ve yosunlardan rahatsız olanlar yanında deniz ayakkabısı götürebilirler. Koy kendi başına yalın halde çok güzel ama eğer burada bir kaçamak düşünüyorsanız iş başa düşüyor. İyi ya işte, hala yeterince keşfedilmemiş ki sessiz bir tatil yapabiliyorsunuz.

Kocaeli’nde Tayland durağınız: Sardala Koyu

PHUKET ESİNTİSİ

Doğa her yerde doğal kaldığı sürece manzaranın güzelliği de kaçınılmaz oluyor. Görüyorsunuz; neyi eksik...

Kocaeli’nde Tayland durağınız: Sardala Koyu

KAMPSEVERLER DİKKAT

Burada kamp atmayı çok seveceksiniz. Bizce buranın keyfini çıkarmanın en iyi yolu güzel, korunaklı bir alana çadır kurmak. Kamp yapacağınız yere yaklaşmaya başlayınca Ağva merkezdeki marketler yiyecek içecek almak için son fırsatınız. Deniz yatağı, mangal gibi keyfinize keyif katacak şeyleri de burada bulabilirsiniz. Çadırınızı öyle bir yere park edin ki, kapının fermuarını açtığınızda karşınıza muhteşem bir manzara çıksın. Sardala Koyu çevresinde doğa yürüyüşü yapmanız da mümkün. Karanın hemen 50 metre karşısında bulunan Korsan adası buranın simgelerinden biri.

Kocaeli’nde Tayland durağınız: Sardala Koyu

KALKIN BİRAZ YÜRÜYELİM

Kalan zamanınızda Sardala’nın arka taraflarına doğru bir keşif yolculuğuna çıkarsınız. Engebeli orman yolunda yürüyüş yapar, muhteşem fotoğraflar çekersiniz. Adım attığınız her yerde karşınıza sürpriz bir görüntü çıkabilir. Çıtayı yükseltmeyelim ama doğa manzarasının kötüsü olmaz. Karadeniz'in hırçın suları bir mağara deliğinden girerek bir havuz oluşturmuş. Taşlardan oluşan ufacık bir sahili var. Bu gizli koy Sardala’nın sizin için en güzel sürprizlerinden biri. Yukarıda harika bir manzara var. Bir tarafta cennet havuzunu tepeden görürken, diğer tarafta ise Karadeniz’in uçsuz bucaksız görüntüsü çıkıyor karşınıza.

Kocaeli’nde Tayland durağınız: Sardala Koyu

SARDALA CENNET HAVUZU

Yukarıdan Sardala Cennet Havuzu'na bakarsanız harika bir manzara göreceksiniz. Bir tarafta cennet havuzunu tepeden görüyoruz; diğer tarafta ise karadenizi uçsuz bucaksız manzarasını ve Sardala Cennet Mağara'sını. Kamp çadırlarınızı büyükçe bir kaya bloğu üzerinde bulunan düzlüklere kurabilirsiniz. Aynı zamanda iki adet kumsal alanda da kamp yapılabiliyor. Dört tarafı kayalarla çevrili Kale  Gölü'ne ulaşarak, eşsiz doğa harikası tertemiz gölde yüzme ve yüksekten göle atlama zevkini yaşıyorsunuz.

Kocaeli’nde Tayland durağınız: Sardala Koyu

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