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Kocaeli'nde trafik kazası

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

18.10.2017 - 19:44
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Kocaeli Akmeşe Mahallesi Üçyol mevkisi Sakarya istikametine giden Ekrem K. idaresindeki 54 RF 827 plakalı kamyon ile Mesut Ö. yönetimindeki 41 P 3805 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

MİNİBÜSTE SIKIŞANLAR KURTARILDI

Kazada minibüste sıkışan Fikri Ocakoğlu, eşi Hatice Ocakoğlu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar Ekrem K, Mesut Ö. ile Fikri Ocakoğlu ve eşi Hatice Ocakoğlu, ambulanslara çevredeki hastanelere sevk edildi. Fikri Ocakoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nde trafik kazası

Kocaeli'nde trafik kazası

Kocaeli'nde trafik kazası

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