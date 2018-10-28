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Kocaeli'nde yaşamını yitiren polislere cenaze töreni

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru ile eşi ve kayınvalidesi, son yolculuklarına uğurlandı.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 17:06..
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Kandıra'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Emre Gökkaya'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kocaeli'nde yaşamını yitiren polislere cenaze töreni

TÖREN DÜZENLENDİ

Gökkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Burada düzenlenen törende polisin öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Osman Zeki Yağcı tarafından dua edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Yunus Emre Gökkaya ile eşi Merve, annesi Nafize, kardeşi Murat Atilla Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik'in cenazeleri, Kandıra Merkez Şefik Camisi'ne götürüldü. Burada, Yunus Emre Gökkaya'nın kayınpederi İrfan Çelik ile kuzenleri taziyeleri kabul etti.

Kocaeli'nde yaşamını yitiren polislere cenaze töreni

CENAZE MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Polis memuru Gökkaya ile eşi ve kayınvalidesinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Kandıra Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Gökkaya'nın annesi Nafize ve kardeşi Murat Atilla Gökkaya'nın cenazeleri ise namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Gümüşhane'ye gönderildi.

Kocaeli'nde yaşamını yitiren polislere cenaze töreni

Cenaze törenine, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Belediye Başkanı Ünal Köken ve meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

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