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Kocaeli'nde zincirleme kaza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'i ağır 8 kişi yaralandı.

25.10.2017 - 22:11
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Kocaeli Gebze'de sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 TK 342 plakalı tır, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Topçular Kavşağı mevkisinde kontrolden çıktı.

10 ARACA ÇARPTI

Tır, aralarında servis minibüsü ve otomobillerin olduğu 10 araca çarparak durabildi. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nde zincirleme kaza

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bir otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik tek şeritten ve yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.

Kocaeli'nde zincirleme kaza

Kocaeli'nde zincirleme kaza

Kocaeli'nde zincirleme kaza

Kocaeli'nde zincirleme kaza

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