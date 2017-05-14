Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

TEM otoyolu Ankara istikametinde, 42 KR 9612 ve 41 BG 884 plakalı tırlar ile 34 ZR 9612 plakalı midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralananlardan 6'sı olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüste sıkışan 2 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak, kaldırıldığı hastanede tedavi altında alındı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan Ankara istikametinde, trafik daha sonra tek şerit üzerinden sağlanmaya başladı.