Sınırın Suriye tarafında yuvalanan tüm terörist gruplara karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO, bu merkezin çevresinde kalan köy ve beldeleri de hemen her gün düzenlenen operasyonlarla özgürleştirmeye devam ediyor.

Düzenlenen sıcak operasyonlardan birisi de Afrin yakınlarındaki Kocakarin köyünde gerçekleşti.

SİVİLLER ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ DİKKAT EDİLİYOR

TSK Komando Birlikleri hava ve kara operasyonlarıyla, ÖSO güçlerinin köye girişine destek verdi.

Dün sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için azami ölçüde dikkat edilirken, teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşandı.

Kocakarin köyünün teröristlerden kurtarılma anları kamerada ViDEO