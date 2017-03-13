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Kocaeli'de 5 kardeşin fuhuş çetesi çökertildi

Kocaeli'de 5'i kardeş 7 kişi tarafından kurulan ve 12 yabanı uyruklu kadının çalıştığı fuhuş çetesine operasyon düzenlendi.

13.03.2017 - 16:06
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İhbar üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.

5 KARDEŞİN KURDUĞU ÇETEYE OPERASYON

Bir süre şüpheli kişileri takip eden polis ekipleri, Karamürsel ilçesinde ikamet eden 5’i kardeş olmak üzere 7 şüpheli şahsın fuhuş amaçlı temin ettikleri ve kendi kiraladıkları evlerde barındırdıkları yabancı uyruklu kadınlara fuhuş amaçlı müşteri bularak otellerde fuhuş yaptırdıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kocaeli'de 5 kardeşin fuhuş çetesi çökertildi

YABANCI UYRUKLU KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra şüphelilerce fuhuş yaptırıldığı tespit edilen biri 17 yaşında olmak üzere Kırgızistan, Moldovya ve Kazakistan uyruklu 22 mağdur bayan polis ekiplerince belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

200 BİN TL CİVARINDA HAKSIZ KAZANÇ

22 yabancı uyruklu bayan, Asayiş Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğünce teslim edildi. Yapılan incelemede çetenin kurduğu fuhuş haremi üzerinden 200 bin TL civarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Fuhuş çetesini işleten 5’i kardeş 7 kişi ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından “Küçük yaşta çocuğa fuhşa teşvik etmek, fuhşa aracılık ve temin etmek, uyuşturucu madde bulundurmak” suçlarından adliyeye sevk edildiler.

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