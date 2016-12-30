'Kocam 2 bin 700 kadınla mesajlaşıyor' davası

İstanbul'da yaşayan mimar A.K., özel bir hastanenin yünetim kurulu üyesi olan kocası L.K.’nın sahte sosyal medya hesabından tam 2 bin 700 kadınla mesajlaştığını ve bu kadınlara cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

TÜM EVLERE, ARSALARA VE HESAPLARA TEDBİR KONULMASINI TALEP ETTİ

Ayrıca Ataşehir, Bakırköy ve Yeniköy’de üç taşınmaz ile Sapanca’da 1.5 dönümlük arsa, Denizli’de maden ocakları ve arazisi ile tüm banka hesaplarına satılmaması için tedbir konulmasını talep etti.

"EŞİM BENDEN UZAKLAŞTI"

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran A.K., dilekçesinde eşinin kendisinden uzaklaştığını ileri sürdü.