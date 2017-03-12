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Kocam başka erkeklere ilgi duyuyor diyerek dava açtı

İstanbul’da üç yıllık evli kadın, kocasının erkeklere ilgi duyduğunu iddia ederek boşanma davası açtı.

12.03.2017 - 08:43
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Kocam başka erkeklere ilgi duyuyor diyerek dava açtıHayriye A. adlı genç kadın, 3 yıllık eşi Kenan A’ ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atarak boşanma davası açtı.

BİLGİSAYARI AÇIK UNUTUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Vatan'ın haberine göre; İstanbul Aile Hukuk Mahkemesi’ne başvuran genç kadın, “Eşim evlendikten kısa süre sonra bana internette, tv, gazete, dergilerde çıkan erkeklerden bahsetmeye başladı. Önceleri şüphelenmedim. Yaklaşık 1 yıl önce ortak kullandığımız laptopu açık bırakıp unutmuştu. Sosyal medya hesaplarını karıştırırken hepsinin erkek profili olması dikkatimi çekti. Takip ettiği kişilerin bazıları ise profilinde erkek cinsel organı fotosu kullanıyordu.

BANA DEĞİL ERKEKLERE İLGİ DUYUYOR

Şoke oldum hemen kapattım. Eşime bu durumu defalarca sordum. Her defasında tepkisiz kalarak, ‘zevkler tartışılmaz, herkesin özel hayatı’ gibi cevaplar verdi. Boşanacağımı söylediğimde de ‘sen bilirsin’ dedi. Eşimin bana ilgi göstermemesi, erkeklere ilgi duyması ve internet ortamındaki davranışları nedeniyle boşanmak istiyorum” dedi.

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