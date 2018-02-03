Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadı

CHP Kurultayı'ndaki genel başkanlık yarışına 4 isim adaylığını açıklamıştı. Ancak kurultayda yalnızca 2 isim vardı.
KOCASAKAL VE EMİNAĞAOĞLU YOK
Kurultay'da görülmeyen İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun CHP tüzüğünün öngördüğü yeterli oyu toplayamadığı öğrenildi.
İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal
YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu
KILIÇDAROĞLU VE İNCE KARŞI KARŞIYA
Yeterli oyu toplayan şu anki genel başkan Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, genel başkanlık yarışında karşı karşıya kaldı.
126 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR
CHP’de kurultayda genel başkan adayı olabilmek için, kurultay delegelerinin yüzde 10’unun imzası gerekiyor. Yüzde onluk delege sayısı ise 126.
Mevcut genel başkan Kılıçdaroğlu 1081, vekil İnce 166 delegenin oyunu garanti altına aldı.