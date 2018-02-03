Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadı

Almanya'da her gün gösteri düzenleyen PKK yandaşları, Salzgitter-Lebenstedt şehrinde Türk vatandaşlarına saldırdı.

İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

Parti Meclisi üyeliği için CHP'ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü'nün talebi reddedildi.

Nevşin Mengü CHP'ye üye olmak istedi

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Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi

Afrin'de terör örgütlerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı için Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.