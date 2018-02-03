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Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadı

Bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen CHP 36. Olağan Kurultayı'na yeterli imza toplayamayan genel başkan aday adayları katılmadı.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 13:22..
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Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadı

CHP Kurultayı'ndaki genel başkanlık yarışına 4 isim adaylığını açıklamıştı. Ancak kurultayda yalnızca 2 isim vardı.

KOCASAKAL VE EMİNAĞAOĞLU YOK

Kurultay'da görülmeyen İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun CHP tüzüğünün öngördüğü yeterli oyu toplayamadığı öğrenildi.

Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadıİstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal

Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadıYARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu

KILIÇDAROĞLU VE İNCE KARŞI KARŞIYA

Yeterli oyu toplayan şu anki genel başkan Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, genel başkanlık yarışında karşı karşıya kaldı.

Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadı

126 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR

CHP’de kurultayda genel başkan adayı olabilmek için, kurultay delegelerinin yüzde 10’unun imzası gerekiyor. Yüzde onluk delege sayısı ise 126.

Mevcut genel başkan Kılıçdaroğlu 1081, vekil İnce 166 delegenin oyunu garanti altına aldı.

Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadı

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