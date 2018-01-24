Kocasakal'dan CHP delegelerine: Vicdanınıza sesleniyorum

CHP'nin özüne, köküne, kuruluştaki değerlerine dönmesi gerektiğini vurgulayan Kocasakal, ilk etapta, bu düşünceyle, delege hesabı yapmadan yola çıktığını söyledi.

"O KADAR DELEGE TOPLAYAMAZ DİYORLAR"

Genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladıktan sonra, çok sayıda delegenin kendisini arayarak "desteklerini ilettiğini" belirten Kocasakal, "adaylık için gereken 120'nin üzerindeki delege imzasını toplamasının imkansız olduğuna" yönelik bir propaganda yapıldığına dikkati çekti.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK CHP'YE ACİLEN İHTİYACI VAR"

Bu propagandayla, kendisi için imza verecek delegelerde tereddüt yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Kocasakal, "Ben, delegelerimizin özgür iradeleriyle, vicdanlarıyla, kendi değerlendirme ve takdirleriyle tercihte bulunacağına inanıyorum. Ciddi bir dip dalgası olduğunu görüyorum, son derece iyi tepkiler alıyorum. Delegelerimizin vicdanına sesleniyorum; ben, özüne, kimliğine dönüp, iktidara yürüyecek bir CHP vadediyorum. Eğer tespitlerime katılıyorlarsa, lütfen bana destek versinler. Çünkü Türkiye'nin gerçek CHP'ye, şiddetle ve acilen ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"KURULTAY, LİSTE HESAPLARIYLA GEÇMEMELİ"

Delegelerin, Türkiye'nin bulunduğu bu tarihsel kavşakta vicdanlarıyla karar vereceğine inandığını dile getiren Kocasakal, "Bu kurultay, kişilere dayalı bir güç ve iktidar kavgasıyla, liste hesaplarıyla geçmemelidir. Bir değişim, şahlanma, öze dönüş, ayağa kalkma kurultayı olmalıdır. Türkiye'ye umut, heyecan ve coşku getirmelidir." diye konuştu.

Kocasakal, kişilerin değil, fikirlerin tartışılacağı ve oylanacağı bir kurultayın gerçekleşmesi temennisinde bulunarak, bunu ancak delegelerin sağlayabileceğine işaret etti.

"İMZAYI TOPLAMASAM DA ORADA OLACAĞIM"

CHP'ye inanan, güvenen, emek veren herkesin desteğini beklediğini belirten Kocasakal, "Kurultay günü, imzayı toplasam da, toplamasam da Ankara Spor Salonu'nda olacağım. Bir fikir ortaya koydum. Dolayısıyla her durumda partimin kurultayında bulunmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasakal, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye de başarılar diledi.