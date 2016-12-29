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Kocasakal'dan CHP liderliği iddialarına cevap

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin konuştu.

Haber Merkezi | 29.12.2016 - 09:38
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Kocasakal'dan CHP liderliği iddialarına cevap

CHP TABANI BİRAZ DAHA SABRETSİN

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin CHP tabanının kısa süre de olsa biraz sabretmesini istedi.

Kocasakal'dan CHP liderliği iddialarına cevap

Kocasakal'dan CHP liderliği iddialarına cevap VİDEO

DİP DALGASI GELİYOR

Ulusal Kanal'a konuşan Kocasakal, CHP'nin Kuvayı Milliye ruhuyla yeniden ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

CHP'nin kişileri bir yere getiremeyeceğini; kişilerin partiyi bir yere getirmesi gerektiğini söyleyen Kocasakal, CHP'ye genel başkanlığına yönelik aday olacağı mesajını da vererek, "Türk milleti bana bir görev yüklüyorsa benim bundan kaçmak gibi bir seçeneğim olabilir mi, olamaz. Bir dip dalgası geliyor. Bu bir Kuvayı Milliye hareketi. Ve bu hareketin önünde hiç kimse duramaz duramayacaklarını da göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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