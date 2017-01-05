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Kocası tacizciyi öldürmeyince sevgilisine öldürttü

28 yaşındaki kadın kocasına beni taciz ediyorlar dedi, kocası bir şey yapmayınca tacizcisini sevgilisine öldürttü.

Ajanslar | 05.01.2017 - 10:00
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KOCA

Kayseri'de yaşayan Şule Gümüşlük market işleten Murat Memiş'in kendisini taciz ettiğini iddia edip, durumu kocasına anlattı.

Kocası tepki göstermeyince de sevgilisi Alparslan Yüreğin ve arkadaşı Belgin U.'dan yardım istedi.

SEVGİLİSİ KURŞUN YAĞDIRDI

Yüreğin, içinde Memiş'in bulunduğu kamyonete kurşun yağdırdı. Memiş, hayatını kaybetti. Ölen adamın telefon konuşmalarını inceleyen polis; Şule Gümüşlük, eşi İbrahim Gümüşlük, sevgilisi Alparslan Yüreğin ve arkadaşı Belgin U.'yu gözaltına aldı.

SEVGİLİSİNDEN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şule Gümüşlük sorgusunda, eşinin Alparslan Yüreğin ile ilişkisinden haberinin olmadığını belirtti. Genç kadının sevgilisinden 2.5 buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Yüreğin ile Şule Gümüşlük tutuklandı.

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