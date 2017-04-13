Kocasına kızdı, intihara kalkıştı

İzmir'in en kalabalık noktalarından biri olan Konak Meydanı'nda gergin dakikalar yaşandı. Görgü tanıklarına göre; Konak Meydanı ile kıyı arasındaki Atatürk Caddesi üzerinde yeralan araç altgeçiti üzerindeki yaya geçitinden geçen 25 yaşındaki Y.G. adlı bir kadın, aniden korkulukları aşarak geçidin kenarına geldi. Ardından Y.G. çevresindekilere intihar etmek istediğini söyledi.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bunun üzerine önce polis, daha sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ayağa kalkan ve geçidin kenarında sürekli yer değiştiren kadın bir yandan polis tarafından ikna edilmeye çalışılırdı.

İtfaiye çalışanı ve polisler bir anlık dalgınlığından yararlanarak genç kadını kurtardı. Kendisini tutan görevlilere kısa bir süre direnen Y.G. daha sonra gözyaşlarına boğuldu. 2 çocuk annesi genç kadının kocasıyla ailevi nedenlerle yaşadığı tartışma sonrası bunalım geçirdiği ileri sürüldü.