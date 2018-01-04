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Kocasına tarım ilacı vererek zehirledi

Denizli'de, yılbaşı gecesi eşinin kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri süren bir kadın, kocasına tarım ilacı verdi. Mahkemeye çıkarılan kadın cezaevine gönderildi.

İHA | 04.01.2018 - 21:38..
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38 yaşındaki Ü.G., yılbaşı gecesi eşi Osman G.’nin, kendisine şiddet uyguladığını ve aldattığını gerekçe göstererek tartıştı.

EŞİNİN BARDAĞINA TARIM İLACI KOYDU

Tartışmanın ardından Ü.G.’nin alkol alan eşinin bardağına tarım ilacı koyarak zehirlediği ileri sürüldü. Koca Osman G.’nin rahatsızlanıp, “Ben kötüyüm” demesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Eve gelen sağlık ekipleri, zehirlendiği ileri sürülen koca Osman G.’nin bilincinin kapandığını belirledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Osman G.’yi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kocasına tarım ilacı vererek zehirledi

"MÜDAHALENİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI"

Doktorların yaptığı müdahalenin ardından Osman G.’nin zehirlendiği belirlendi. Bunun üzerine eşi Ü.G., kocasının içtiği biradan sonra rahatsızlandığını ileri sürdü. Ancak durumdan şüphelenen doktorlar durumu polise bildirdi.

Yapılan inceleme üzerine 38 yaşındaki Ü.G’nin, eşi Osman G.’nin alkolün içine karışan tarım ilacından zehirlediği tespit edildi. Bu durum üzerine gözaltına alınan 38 yaşındaki bir çocuk annesi Ü.G., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan kadın mahkemeye sevk edildi.

"EŞİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR PLANIM YOKTU"

İfadesi alınan Ü.G., çıkarıldığı mahkemece ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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