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Boşanma aşamasındaki kadın kocasına tuzak kurdu

Tunceli'de ayrı yaşadığı kocasına, 2 maskeli adamıyla zorla senet imzalatan kadın tutuklandı.

İHA | 25.01.2018 - 20:30..
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Tunceli'de M.G. ile karısı M.G. 3 ay önce boşanma kararı alarak ayrı yaşamaya başladı. Bu sırada M.G. kocasını telefonla arayarak görüşmek istediğini bildirdi.

MASKELİ ADAMLARLA TUZAK

Buluşma adresine giden kocanın önüne kar maskeli 2 şahıs çıkarak, 1’er milyonluk 3 tane senedi bıçak zoruyla imzalattı. Olay yerinden ayrılan koca, durumu polise bildirdi.

Boşanma aşamasındaki kadın kocasına tuzak kurdu

KADIN VE 2 MASKELİ ADAM TUTUKLANDI

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada senetleri bıçak zoruyla imzalatan kar maskeli 2 şüpheli ile onları azmettiren şahsın karısı M.G.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli "Nitelikli Yağma" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan kadın ve 2 adamı S.İ. ve İ.H.D. tutuklandı.

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