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Kocasını öldürmek için zehirli süt hazırladı, 13 kişi öldü

Pakistanlı bir kadının kocasını zehirlemek için hazırladığı süt aile faciasına sebep oldu.

31.10.2017 - 13:01
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Pakistan'da kıdemli polis memuru Owais Ahmad, Eylül ayında görücü usulü evlendirilen Asiya Bibi'nin cinayet suçuyla tutuklandığını ve cinayete dahil oldukları iddiasıyla Bibi'nin sevgilisi ve sevgilisinin teyzesinin de gözaltına alındıklarını söyledi.

Kocasını öldürmek için zehirli süt hazırladı, 13 kişi öldü

TÜM AİLE HASTANELİK OLDU

Polis raporuna göre, Bibi'nin geçen hafta kocasının sütüne zehir karıştırdığı, fakat kocası sütü içmeyince, sütün lassi adı verilen yoğurt benzeri bir içecek yapımında kullanıldığı ortaya çıktı.

Bibi'nin kocası dahil olmak üzere bütün ailenin içtiği lassi yüzünden 13 kişi öldü ve 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pakistan'da halen, özellikle kadınların yüzyıllar boyunca hakları için savaştığı fakir ve kırsal bölgelerde, reşit olmayan çocuklar görücü usulü ile evlendiriliyor.

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