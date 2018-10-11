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Tartıştığı kocasını uykuda bıçakladı

Tartıştığı eşini uykusunda 6 kez bıçaklayan Gamze D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA | 11.10.2018 - 14:20..
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Gaziantep'te 3 yıllık evli oldukları öğrenilen Gamze (25) ve Adem D. (25) çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Adem D. uyumak için odasına geçti.

UYKUDA 6 KEZ BIÇAKLADI

Eşinin uyumasının ardından Gamze D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartıştığı kocasını uykuda bıçakladı

CANİ KADIN GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Adem D.'yi ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Adem D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Eşini bıçaklayan Gamze D. ise olayın ardından gözaltına alındı.

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