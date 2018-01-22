Kocasının 38 yerinden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Gaziantep’te 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Neslihan Kaya, 16 yıldır evli olduğu 38 yaşındaki İlhan Kaya ile tartıştı.

Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavganın ardından çocuklarının bulunduğu odaya giden Neslihan Kaya, çocukları ile birlikte uyuduğu sırada gece saat 03.00 sıralarında odaya giren İlhan Kaya karısını uyandırarak yan odaya çağırdı. Karısının ağzını çorapla kapatan İlhan Kaya, 2,5 saat boyunca karısını dövüp işkence yaptı.

38 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞTI

38 yerinden bıçakladığı karısının vücudunun her yeri kan içerisinde kalmasına rağmen işkencesine devam eden İlhan Kaya, talihsiz kadının göbeğini iç organları dışarıya çıkacak şekilde oydu. Kadın, boğazını kesmek isteyen kocasına direndi. Bu sırada cani koca daha büyük bir bıçak almak için mutfağa gitti.

38 yerinden bıçaklanan kadın, kocası mutfağa gittiği sırada üst katta oturan kaynı ile evli olan kız kardeşi Emine Kaya’nın kapısını çalarak kurtulmuştu.

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YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANAMADI

Önce Ersin Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınan kadın, daha sonra ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımı ünitesine kaldırılmıştı. Hayati tehlikesini atlatamayan kadın, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabasına rağmen Neslihan Kaya, bu sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi.

4 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan otopsinin ardından kadının cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.