Kocasının kahveyle zehirlediği kadın konuştu

Türkiye onun dramına ilk kez, 3 çocuğunun babası kahvesine attığı asitle zehirlemeye çalışınca şahit oldu. Gurbet E., şimdi kendine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken, acılarla dolu yıllarını anlattı.

"YIRTIK BİR GELİNLİKLE EVLENDİM"

Habertürk'e konuşan Gurbet E., Batmanlı fakir göçmen bir ailenin kızı olan olduğu için hiç okula gidemedi. Küçük yaşlarda işçi olarak çalışmaya başlayan Gurbet E., o günleri “Hep çalıştım. Fındık topladım, pamuk topladım. 14 yaşımda iken beni görücü usulü 10 yaş büyük hemşerim Cengiz E. ile evlendirdiler. Batman’da nişanlandım, İstanbul’da bir sokak düğününde yırtık bir gelinlikle evlendim.” diye anlattı.

Gurbet E., evliliğinin ilk yıllarını birlikte geçirdiği eşinin ailesinden eziyet görünce 2 yıl sonra babaevine dönmüş, sonrasında eşiyle barışıp ayrı eve çıktıklarını söyledi.

"ÇOCUKTUM AMA ÇOCUĞUM OLMUŞTU"

15 yaşında ilk çocuğunu, kucağına alan Gurbet E., "Çocuktum ama çocuğum olmuştu. Dünyanın en mutlu insanıydım. Çünkü hayatta bana ait bir varlık vardı." dedi.

"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM"

Evlendikten sonra tekstil atölyelerinde sigortasız çalışmaya başlayan Gurbet E. "Hem çocukken çalıştım hem çocuk gelinken çalıştım. Bir yandan çocuk bakıyor, bir yandan çalışıyordum. İkinci çocuğuma hamile iken eşimin beni aldattığını da öğrendim. Benden özür diledi. Bir şans daha istedi. Hayattan soğumuştum, zevk almıyordum.

"SEZARYEN DOĞUM MASRAFINDAN KURTULMAK İÇİN.."

Eşim bana ne derse yapardım. Çünkü korkuyordum. Resmi nikahın ne olduğunu bilmiyordum. Ta ki ikinci hamileliğime kadar. 17 yaşında 7 aylık hamile iken, sezaryen doğum masrafından kurtulmak için karnım burnumdayken nikâh masasına oturdum. Eşimin sigortasından faydalanacak, ameliyat ücreti ödemeyecektik." dedi.

"SÜREKLİ PSİKOLOJİK BİR ŞİDDET VARDI"

Yıllar geçerken eşinin Gurbet’e sevgisi, yaş farkının da etkisiyle saplantıya dönüştüğünü "Sürekli psikolojik bir şiddet vardı." ifadeleriyle anlatan talihsiz kadın, şunları söyledi:

"YAPTIĞI EZİYETLER ANLATILMAZ"

“Benim gölgemi bile duvardan kıskanıyordu. Saplantılı bir sevgisi vardı. Ancak hiç hediye almadı. Ne Sevgililer Günü, ne doğum günü, ne evlenme yıl dönümü, ne Kadınlar Günü gördüm. Bir gün olsun yürürken elimi tutmadı. Küçük şeylerden çıkan tartışmalarda kemerle döverdi. Yaptığı eziyetler anlatılmaz."

"TUTUKLANDIKTAN SONRA NAFAKA ÖDEMESİ YAPMADI"

Boşanma davası nedeniyle nafaka ödeyen Cengiz E.’nin tutuklandıktan sonra ödeme yapmadığını belirten Gurbet, “Asgari ücretle çalışıyorum. Fırtınada evimin çatısı uçtu. Okuyan 3 çocuğuma bakmaya çalışıyorum. Sosyal yardımlaşma derneklerine başvurdum ancak kapılar yüzüme kapandı.” diyerek hayatta yalnız kaldığını söyledi.

"KENDİMİ 80 YAŞINDA GİBİ HİSEDİYORUM"

32 yıllık yaşantısına onca acılar sığdıran talihsiz kadın, kendini 80 yaşında gibi hissettiğini anlatan Gurbet E. "Ben kadınlığımı yaşayamadım. Çocuk gelinler olmasın. Sonları benim gibi olmasın. Çocuklarınızı küçük yaşta evlendirmeyin, okutun." dedi.

