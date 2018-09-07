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Kocasının sözlerine aldırmayıp pes etmeyince başardı

Bilgi yarışmasına katılan Hanife Karacan, eşinin "Sen ilkokul mezunusun kazanamasın." sözünü dikkate almayarak yarışmada birinci oldu.

İHA | 07.09.2018 - 14:37..
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Yarışmanın birincisi Hanife Karacan, yarışmaya gireceğini söylediği eşinin başta yarışmaya katılma isteğine "Sen ilkokul mezunusun, Demre’de senden başka akıllı kadın yok mu? Yarışmaya girenler ortaokul, lise mezunu kişiler, sen kazanamazsın." dediğini ama hayalini başardığını söyledi.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Demre Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Kadın Çiftçiler Yarışıyor 3. Bilgi ve Kültür Yarışması’nın Demre finali Beymelek Karabibik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yarışmaya Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, AK Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kocasının sözlerine aldırmayıp pes etmeyince başardı

10 BİN LİRA ÖDÜL

Demre Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edenler arasında yapılan elemeler sonucu finale yükselen 6 kadın çiftçi dereceye girebilmek için yarıştı. 15 sorunun yöneltildiği yarışmanın birincisi Hanife Karacan olurken 2’ncisi Özlem Pollaz, 3’üncüsü ise Remziye Toptaş oldu. Yarışmalar sonucunda birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 200 TL, üçüncüye de 800 TL ödül verildi.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, yarışma sırasında görme zorluğu çekmesine rağmen ilçe birincisi olan Hanife Karacan’a gözlük sözü verdi. Başkan Topcu, ayrıca Antalya finalinde Demreli yarışmacının 1’inci olması halinde 10 bin lira özel ödül vereceğini belirtti.

Kocasının sözlerine aldırmayıp pes etmeyince başardı

KOCASI ’YAPAMAZSIN’ DEDİ, PES ETMEDİ

Yarışmanın birincisi 52 yaşındaki Hanife Karacan, yarışmaya gireceğini söylediği eşinin başta yarışmaya katılma isteğine "Sen ilkokul mezunusun, Demre’de senden başka akıllı kadın yok mu? Yarışmaya girenler ortaokul, lise mezunu kişiler, sen kazanamazsın" dediğini anlatarak, "En büyük hayalim sunucu olmaktı. Burada onu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Umarım Antalya’da da birinci olurum." dedi.

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