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Kodlama eğitimi ile binlerce gence yeni istihdam müjdesİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki öğretim üyelerimiz tarafından gençlerimize farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verilecek." dedi.

AA | 20.06.2018 - 11:46..
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün koordinatörlüğünde ve İŞKUR'un desteğiyle üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri tarafından üniversite öğrencisi ya da mezunu olan gençlere farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitiminin verileceğini söyledi.

EĞİTİMDE KODLAMANIN ÖNEMİ

Yekta Saraç, teknolojide yaşanan hızlı değişimlerin kodlamanın önemini daha da artıracağına işaret etti. Gündelik hayatta kullanılan birçok ürün, süreç ve sistemde kodlamanın izlerinin görüldüğüne ve bu sistemlerin yenilenerek daha akıllı hale geldiğine dikkati çeken Yekta Saraç, "Kullandığımız telefonlardan otomobillere, oturduğumuz evlerden fabrikalara birçok ürün veya sistemde kodlama giderek daha fazla karşımıza çıkıyor. En basit cihazlar bile bünyesinde binlerce satırdan oluşan yazılımları barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kodlama eğitimi ile binlerce gence yeni istihdam müjdesİ

KODLAMAYLA İŞ GÜCÜNE KATKI

Üniversitelerde farklı seviyelerde programlama eğitimi verildiğini ifade eden Yekta Saraç, "Yazılım konusunda ileri seviyede eğitim veren bilgisayar mühendisliği ve benzeri bölümlerden mezun olan gençlerimiz, lisans eğitimleri sırasında kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerle programlama veya kodlama konusunda ülkemiz iş gücüne önemli katkı sağlamaktadır. Birçok mühendislik programında da farklı programlama dillerini öğreten bilgisayar programlama dersleri mevcut. Aynı şekilde bilgisayar programcılığı gibi iki yıllık meslek yüksekokulu programlarında okuyan gençlerimize de belirli seviyede kodlama eğitimi verilmektedir." dedi.

DERSİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VERECEK

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Proje kapsamında, ilgili programlarda okuyan ya da bu programlardan mezun olanlar belirli düzeyde kodlama eğitimine alınacak. Eğitimleri üniversitelerdeki öğretim üyelerimiz verecek. Böylece gençlerimiz, kolay ve kısa sürede yeni bir beceri ve yetkinlik kazanarak farklı sektörlerde iş imkanına kavuşacak. Bu eğitimlerle, bu gençlerimize yeni bir yetenek kazandırmayı hem de yakın gelecekte ülkemizin bu alanlarda yaşayabileceği iş gücü açığını kapatmayı hedefliyoruz."

Yakın gelecekte birçok sektörde kodlamaya olan ihtiyacın daha da artacağını vurgulayan Yekta Saraç, birçok gelişmiş ülkede yürütülen benzeri projelerin artık Türkiye'de de hayata geçirildiğini söyledi.

Kodlama eğitimi ile binlerce gence yeni istihdam müjdesİ

KURSİYERLERE CEP HARÇLIĞI VERİLECEK

Yekta Saraç, projeye ilişkin, "Kodlama eğitimlerinin, işgücü projeksiyonu da dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir'in aralarında bulunduğu pilot illerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projeye kabul edilen kursiyerlerin tüm eğitim masrafları İŞKUR tarafından karşılanacak ve kursiyerlere cep harçlığı ve kurs süresi boyunca sigorta imkanı sağlanacak. Kursu başarı ile tamamlayanlara sertifika verilecek." diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, projenin yakında ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek, "Proje çalışmasında yer alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem ve İŞKUR'un değerli yetkililerine gençlerimiz adına teşekkür ederiz." dedi.


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