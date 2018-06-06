'Kodlamayı bilmeyen, gelecekte söz sahibi olamaz'

Işık, Gümüşhane'deki Aydın Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Kodlama ve Robotik Şenliği"nin açılış programında yaptığı konuşmada, dünyanın dördüncü sanayi devrimini yaşadığını belirterek, birinci sanayi devriminin, buharın sanayide kullanılmasıyla, ikinci sanayi devriminin, elektriğin sanayide ve üretimde kullanılmasıyla, üçüncü sanayi devriminin de elektroniğin ve otomasyonun üretimde kullanılmasıyla başladığını söyledi.

Dördüncü sanayi devriminin, diğer üç sanayi devriminden çok daha köklü değişiklikler getirdiğini ifade eden Işık, dünyanın, artık nesnelerin birbiriyle konuştuğu, yapay zekanın üretimde ve üretimin tüm süreçlerinde daha fazla kullanıldığı, simülasyon, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin artık üretimde çok daha fazla kullanıldığı dördüncü sanayi devrimini yaşamaya başladığını dile getirdi.

"YENİ ÇAĞ, YAZILIM ÜZERİNE KURULU"

Işık, "Bunun bizimle ne alakası var?" sorusunu yönelterek, şöyle devam etti:



"Aslında bunun bizimle çok fazla alakası var. Yeni bir çağ yaşıyoruz ve bu çağın adı, dijital çağ. Bu çağda artık her şey kökten değişiyor. Bu çağda artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Önceden, 'evlere televizyon girdi, muhabbet kayboldu' diye serzenişte bulunuyorduk, şimdi oturduğumuz masada hepimizin elinde cep telefonu, birbirimizle konuşmayı bırakıp ne yapıyoruz? Telefonlarımızla ya oyun oynuyoruz ya haber bakıyoruz ya başka bir şeyle uğraşıyoruz. İşte bu yeni çağ, hepimizin ilişkilerini, geleceğini çok yakından ilgilendiren ve geleceğimizi çok fazla etkileyen bir çağ. Bu çağa hazır olmamız lazım. Eğer bu çağa hazır olursak varlığımızı ve iddiamızı devam ettiririz. Eğer bu çağa hazır olmazsak geleceğimizle ilgili endişelenmek zorunda kalırız. İşte böylesine bütün ilişkileri kökten değiştiren bu dijital çağda, bu çağa hükmetmenin, bu çağda var olmanın yolu kodlamadır."



Işık, "Bu çağ, yazılım üzerine kurulmuş bir çağ." ifadesini kullanarak, "Artık yazılımın girmediği alan yok. Evde ders çalışırken de yazılımı kullanıyorsunuz, sahada futbol oynarken de yazılımı kullanıyorsunuz veya bilgisayarda oyun oynarken de yazılımı kullanıyorsunuz. Yazılım demek, kodlama demektir. Kodları birleştirerek bir yazılımı elde ediyorsunuz. İşte kodlamayı bilmeyenlerin gelecekte söz sahibi olması mümkün değil." diye konuştu.



Yazılımın, kodlamanın önemini çeşitli örneklerle anlatan Işık, "Artık hangi alanla uğraşırsanız uğraşın yazılımı, kodlamayı bilmek zorundasınız." dedi.



Işık, bir Alman firmasının AR-GE bünyesinde 55 bin kişinin çalıştığına dikkati çekerek, "Bunun 17 bini yazılımcı. Artık önümüzdeki süreçte, yazılımın girmediği hiçbir alan kalmayacak ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde en çok elamana ihtiyaç duyulan alan, yazılım alanı olacak. Amerika'da önümüzdeki yıllarda en az 1 milyon yeni yazılımcıya ihtiyaç duyulacağını Amerikalılar ifade ediyorlar, yani kodlama ve yazılım, geleceğin istihdam alanı. Zaten yazılım ve kodlamayı bilmiyorsanız gelecekte okur yazar sayılmayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

"KODLAMAYI ÖĞRENEN GENÇLER, BAŞARISIZ OLMAZ"

Öğrencilerin kodlamayı öğrenmekle okuma yazmayı öğrendiklerine işaret eden Işık, şunları kaydetti:



"Kodlamayı iyi öğrenirseniz, aslında sadece de kodlama öğrenmiş olmayacaksınız, algoritma yazmayı öğreneceksiniz. Algoritma yazmak için de problem çözmeyi, analitik düşünmeyi, veriler arasında bağlantı kurmayı, sebep sonuç ilişkisini geliştirebilmeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Bunu öğrendiğinizde sadece yazılım yapmayacaksınız, bunu öğrendiğinizde aile içindeki bir problemi de kolaylıkla çözeceksiniz çünkü bütün problemlerin çözüm yöntemi bellidir; analitik düşüneceksiniz, sebep sonuç ilişkisi kuracaksınız, verilenlerle istenenler arasında bağ kuracaksınız, sonra da problemi çözmüş olacaksınız. Şu anda biz Gümüşkod uygulamasıyla bunun Gümüşhane'de çok güçlü temellerini atıyoruz. Kodlamayı öğrenen gençlerin hayatta başarısız olması mümkün değil."

"VELİLER DE ÇOCUKLARI MOTİVE ETMELİ"

Işık, kodlamayı küçük yaşlarda öğrenerek dünya çapında başarı elde eden kişilere ilişkin de bilgi vererek, çocukların kodlama eğitimini öğrenirken aynı zamanda takım oyununu da öğrendiklerini söyledi.



Velilere de bu alanda çocuklarını motive etmelerini öneren Işık, velilerin artık 'başıma icat çıkarma' cümlesinden, "bir icat da sen yap yavrum" cümlesine geçmeleri gerektiğine dikkati çekti.