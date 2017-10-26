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Kokina nedir

Yılbaşında çiçekçi tezgahlarını süsleyen 'Kokina' bitkisi büyük bir emekle hazırlanıyor.

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte çiçekçi tezgahlarında yerini alan ve  Yunancada 'Kırmızı' anlamına gelen 'Kokina' bitkisi kolay kolay bozulmamasıyla dikkat çekiyor.

Kokina nedir

Yeni yılın ruhunu en iyi yansıtan bitkilerden biri olan 'Kokina' hakkında çeşitli şehir efsaneleri bulunuyor. Bir efsaneye göre eğer kokinalarınız bir sonraki yılbaşında hala rengi bozulmadan evinizde aynı şekilde duruyorsa, yeni bir ev alacağınız anlamına geliyor.

Kullanılan birçok farklı ismi olan kokinanın diğer bir adı ise 'Tavşanmemesi'.

Kokina nedir

Yılbaşı yaklaşınca yeşil kokina yaprakları arasına 'Silcan' adlı kırmızı bitki iplerle bağlanarak görsel olarak güzelliğine güzellik katılıyor.

Kırmızı ve yeşilin birleşmesiyle yılbaşında görsel bir şölen yaşatan kokinalar dikenli olması sebebiyle ciddi bir emekle hazırlanıyor.

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