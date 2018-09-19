Köklü tarihi geçmişiyle Ehmedek Kalesi'ne ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için hazırlıklar yapılan Alanya Kalesi, 6 bin 500 metreyi bulan dış sur uzunluğu, bu surlar içinde yer alan İçkale ve Ehmedek Kalesi, 400'e yakın sarnıcı, burçları, hamamı ve tarihi çarşısıyla her gün binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğruyor.

Alanya Kalesi'nin dış surları içindeki Ehmedek Kalesi'nde geçen yıl başlayan kazı çalışmalarında yeni bulgular ortaya çıktı.

DERİN TARİH GEÇMİŞİ

30 kişilik ekibin çalıştığı kazılarda kalenin temellerinin Helenistik döneme kadar giden duvar teknikleriyle yapıldığı tespit edildi. Bulunan Grekçe kitabelere göre kalenin ilk inşasının milattan önce 4. yüzyıla kadar uzandığı belirlendi.

Akdeniz Üniversitesi Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, Alanya'nın iki kalesinden birinin Ehmedek, diğerinin de İçkale olduğunu söyledi.

Dış kale surlarıyla birbirine bağlanmış iki kaleden en eskisinin Ehmedek olduğunu ifade eden Osman Eravşar, bu kalenin Anadolu'daki diğer kalelerden farklı olarak kesintisiz bir şekilde kullanıldığını vurguladı.

"ALANYA'NIN EN ESKİ YERLEŞİM YERİ"

Ehmedek'in, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar askeri karakol olarak kullanıldığını bildiklerini ifade eden Osman Eravşar, "Biz 2017 yılından itibaren bu alanda arkeolojik kazı çalışmalarına başladık. Bunun neticesinde Ehmedek'in içerisinde birtakım veriler ele geçirdik. Ehmedek'te üç kule var ve bu kuleler birbirlerine bitişik yapılmış. Alanya'nın en eski yerleşim yeri burası. Alanya'da höyük bulunmuyor ama ancak iki kule ağzına kadar toprak dolu. Aşağı yukarı 20-25 metrelik dolgu var. Bu, şu anlama geliyor; Alanya'nın höyüğü bu iki kule. Dolayısıyla burada ileri yıllarda höyük kazma tekniği kullanarak arkeolojik kazı çalışması yapacağız." dedi.