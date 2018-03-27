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Kokpit ve vagondan kütüphane yaptılar

Çankırı'da hurdaya ayrılmış uçak ve trenden oluşturulan kütüphanelere gelen öğrenciler, yolculuk yapıyormuş hissiyle, hayal dünyalarında yolculuğa çıkıyor.

AA | 27.03.2018 - 06:25..
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Çocuk ve gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında uçak ve tren kütüphaneler oluşturuldu.

Belediye, ilk olarak TCDD tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ile iki vagonu kiraladı. Vagonlar, TCDD'nin Çankırı'daki bakım atölyesinde kütüphaneye uygun şekilde yeniden tasarlandı. Daha sonra, uçuş ömrünü tamamlamış bir Airbus A 300 tipi uçağı satın alarak İstanbul'dan parçalar halinde 5 tırla kente getiren belediye, bunu da kütüphaneye dönüştürdü.

Bu kütüphaneler kokpit'te ve vagon'da kitap okuma fırsatı sunuyor

Kokpit ve vagondan kütüphane yaptılar

Tren Kütüphane İstasyon Kavşağı'na, Uçak Kütüphane de Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın yan tarafına yerleştirildi. Uçak kokpitinde, tren vagonunda kitap okuma fırsatı bulan Çankırılı çocuklar, kütüphanelere severek geliyor, farklı ortamlarda kitap okuma fırsatı buluyor.

Şehir içi ve dışından pek çok ziyaretçiyi ağırlayan kütüphaneler, açıldıkları 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 7 bin ziyaretçiye kitap okuma imkanı sundu.

Kokpit ve vagondan kütüphane yaptılar

"ÇOCUKLAR KÜTÜPHANELERE DAHA BİR SEVİNÇLE GELİYOR"

Çankırı Belediyesi Temalı Kütüphaneler Sorumlusu Ali İhsan Koç, temalı kütüphanelerin farklı bir algıyla çocukları kitapla buluşturma projelerinden biri olduğunu söyledi.

Çocukların kütüphaneye gelerek aynı zamanda uçak ve tren de gördüklerini belirten Koç, "Öğrenciler kütüphanelerin içine girdiklerinde kitaplarla ve oyuncaklarla buluşuyor. Bizler de çocuklarımıza uçağımızı ve trenimizi tanıtıyoruz." dedi.

Kokpit ve vagondan kütüphane yaptılar

Çocukların kütüphanelere eskiye göre daha sevinerek geldiğini vurgulayan Koç, "Çocukların daha önce uçağa, gemiye, trene binmediği düşünülürse çok farklı algılanıyor. Çocuklar içerideki satranç, puzzle gibi oyunlarla oynuyor, bizler de kitaplarla buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sadece uçak kütüphanesini 4 bin 500 civarında ziyaret eden var. Sadece çocuklar değil, şehir dışından gelen vatandaşlarımız da kütüphaneleri görmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Kokpit ve vagondan kütüphane yaptılar

"GERÇEKTEN HAVALANIYOR HİSSİNE KAPILIYORUM"

Çankırı Karatekin Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Azra Tatan ise uçak ve tren kütüphaneyi çok sevdiğini vurgulayarak, "Kitap okumayı çok seviyorum ama bu kütüphanelerde okumak daha heyecanlı oluyor. Uçağın içinde gerçekten havalanıyor hissine kapılıyorum. Uçağın kokpitinde kitap okuma fırsatı buluyoruz, eğlenceli bir yer burası." dedi.

Öğrencilerden Eylül Topal da uçak ve trende kitap okumanın daha güzel olduğunu, okurken geziyormuş hissine kapıldıklarını kaydetti.

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