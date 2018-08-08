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Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

Alternatif tıbba göre sarımsak, soğan ve daha birçoğu diş ağrısına iyi geliyor. Uzmanlar, evde basit bir şekilde hazırlanabilecek tariflerle diş ağrısından kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 09:45..
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  2. Sağlık

Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

Diş ağrısından kurtulmak için doktora gitmeden önce evinizde hazırlayacağınız bazı malzemelerle kurtulmanız mümkün. Uzmanlara göre her evde bulunabilecek sarımsak, soğan, karabiber, tuz ve benzeri birçok malzeme ile diş ağrısını yok edebilirsiniz.

Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

KARANFİL YAĞI

Yüzyıllardır enfeksiyonları tedavi etmekte kullanılan ve diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı, anestezik ve antiseptik özelliklere sahip. Eugenol denilen güçlü bir bileşik içeriyor. Bakterileri öldürmeye yarayan bu madde aynı zamanda diş macunlarında da bulunuyor. Diş ağrısını rahatlatmak için ağızda boşluğa doğrudan veya ağrıyan dişin üzerine karanfil yağı uygulayabilirsiniz.

Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

BUĞDAY ÇİMİ SUYU

Diş ağrısı için önemli bir ev tipi çözüm olarak biliniyor. Diş etleri ve dişlerdeki enfeksiyonlardan koruyan bir antibiyotik. Ağız bakterisinin büyümesini engelliyor ve diş ağrısını azaltıyor.

Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

ZERDEÇAL

Antibakteriyel ve antiseptik özellikleri sayesinde ağrı giderme gücüne sahip. Yeterli miktarda su ile bir çay kaşığı zerdeçal tozunu karıştırıp hamur kıvamına getirin ve ağrıyan dişin üstüne uygulayın.

Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

ŞEYTANTERSİ

Bir Hint baharatı olan şeytantersi, bir çeşit rezene türü. Antibiyotik ve ağrı giderici özelliklere sahip. Yeterli suyla karıştırılan tozu hamur kıvamına getirdikten sonra biraz limon suyu damlatın ve diş üstüne koyun.

Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

SARIMSAK

Önemli bir antibiyotik olan sarımsak, bakterilerle savaşmakta oldukça etkili. Hızla oksitlenir ve diş ağrısını önler. Ağzınızda sağlıklı bir yaşam alanı yaratır ve diş ağrısını keser. Nefesiniz kötü kokabilir ama diş ağrınız azalır.

Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

KARABİBER

Biber, güçlü bir antibakteriyel ve anti-flamuardır özellikleri olan bir antibiyotik. Diş ağrısı ve diğer ağrıların azalmasında oldukça etkili olduğu söyleniyor.

Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

SOĞAN

Soğan çiğnemek, ağızda mikropları öldürmeye ve diş ağrısını engellemeye fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre çiğ soğanın güçlü dişler için önemli bir etkisi olduğu, diş ağrısına çözüm getirdiği belirtiliyor.

Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

TUZLU ILIK SU

Diş ağrısı için en yaygın ev çözümü, tuzlu ılık su. Diş bakterilerini temizliyor, şişleri azaltıyor ve ağrıyı hafifletiyor. Bir bardak ılık suya, 3 yemek kaşığı tuz döküp karıştırın. Sonra ağzınızda gargara yapın.

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