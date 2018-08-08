Koku yapsa da ağrıdan kurtarıyor

Diş ağrısından kurtulmak için doktora gitmeden önce evinizde hazırlayacağınız bazı malzemelerle kurtulmanız mümkün. Uzmanlara göre her evde bulunabilecek sarımsak, soğan, karabiber, tuz ve benzeri birçok malzeme ile diş ağrısını yok edebilirsiniz.

KARANFİL YAĞI

Yüzyıllardır enfeksiyonları tedavi etmekte kullanılan ve diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı, anestezik ve antiseptik özelliklere sahip. Eugenol denilen güçlü bir bileşik içeriyor. Bakterileri öldürmeye yarayan bu madde aynı zamanda diş macunlarında da bulunuyor. Diş ağrısını rahatlatmak için ağızda boşluğa doğrudan veya ağrıyan dişin üzerine karanfil yağı uygulayabilirsiniz.

BUĞDAY ÇİMİ SUYU

Diş ağrısı için önemli bir ev tipi çözüm olarak biliniyor. Diş etleri ve dişlerdeki enfeksiyonlardan koruyan bir antibiyotik. Ağız bakterisinin büyümesini engelliyor ve diş ağrısını azaltıyor.

ZERDEÇAL

Antibakteriyel ve antiseptik özellikleri sayesinde ağrı giderme gücüne sahip. Yeterli miktarda su ile bir çay kaşığı zerdeçal tozunu karıştırıp hamur kıvamına getirin ve ağrıyan dişin üstüne uygulayın.

ŞEYTANTERSİ

Bir Hint baharatı olan şeytantersi, bir çeşit rezene türü. Antibiyotik ve ağrı giderici özelliklere sahip. Yeterli suyla karıştırılan tozu hamur kıvamına getirdikten sonra biraz limon suyu damlatın ve diş üstüne koyun.

SARIMSAK

Önemli bir antibiyotik olan sarımsak, bakterilerle savaşmakta oldukça etkili. Hızla oksitlenir ve diş ağrısını önler. Ağzınızda sağlıklı bir yaşam alanı yaratır ve diş ağrısını keser. Nefesiniz kötü kokabilir ama diş ağrınız azalır.

KARABİBER

Biber, güçlü bir antibakteriyel ve anti-flamuardır özellikleri olan bir antibiyotik. Diş ağrısı ve diğer ağrıların azalmasında oldukça etkili olduğu söyleniyor.

SOĞAN

Soğan çiğnemek, ağızda mikropları öldürmeye ve diş ağrısını engellemeye fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre çiğ soğanın güçlü dişler için önemli bir etkisi olduğu, diş ağrısına çözüm getirdiği belirtiliyor.

TUZLU ILIK SU

Diş ağrısı için en yaygın ev çözümü, tuzlu ılık su. Diş bakterilerini temizliyor, şişleri azaltıyor ve ağrıyı hafifletiyor. Bir bardak ılık suya, 3 yemek kaşığı tuz döküp karıştırın. Sonra ağzınızda gargara yapın.