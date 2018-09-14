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Kokuların dünyasına yolculuk

Fransa, dünya modasını ve zevklerini belirlediği gibi kokuda da bir numara. Rotamızı dünya çapında en ünlü parfümlere ev sahipliği yapan yerlere çeviriyoruz!

Özel İçerik | 14.09.2018 - 15:39..
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Kokuların dünyasına yolculuk

Aybüke SENGİR / [email protected]

Güzel görünmek, güzel kokmak insanın doğasında var. İş parfüm seçmeye gelince de kendimizden geçiyoruz. Peki sizin kişiliğinize, karakterinize uygun koku hangisi? Kavun, şeftali, elma, mango, ananas, papaya gibi meyve notlarının belirgin olarak hissedildiği kokular mı yoksa lavanta veya, koklandığında ferahlık ve hafif baharatlı hissi veren kokular mı? Belki de yoğun, misk, vanilya, baharat, tropikal çiçeklerden oluşan sert ve egzotik kokular. Tercihiniz ne olursa olsun, tüm dünyanın en çok satan parfümlerinin tek bir ortak yanı var, o da yetiştirdiği kendine has bitkilerini başka bir markada kullanmıyorlar.

PARFÜMÜN BAŞKENTİ GÜNEY FRANSA’DAN GRASSE

Neden Grasse derseniz size şöyle anlatayım. Fransa denilince ilk akla gelen şeylerden biri parfüm, parfüm denilince de Fransa’da ilk akla gelen şehir Grasse. Dünya parfüm üretiminin tam yüzde 60'ı burada gerçekleşiyor, bu yüzden parfümün başkenti diyebiliriz.

Kokuların dünyasına yolculuk

FRAGONARD MÜZESİ’NDE PARFÜM UZMANI OLACAKSINIZ

Buranın en büyük özelliği bir sürü parfüm fabrikası ve müzesinin olması. Parfümleri için gerekli çiçeklerin üretilmesine çok elverişli bir yer. Benim önerim ise Fragonard Müzesi. Bu kasabadan çıkma ünlü ressam Fragonard'dan adını alan bu parfüm markası müzesi oldukça kapsamlı. En şaşırtıcı olan ise tamamen ücretsiz olması. 3 katlı müzede parfüm ve yapımıyla ilgili her şey var ve hatta her 20-25 dakikada bir yine ücretsiz rehberli turlar da yapılıyor. Burada da parfümün nasıl yapıldığını aşama aşama görüp, öğrenebilirsiniz.

Kokuların dünyasına yolculuk

YASEMİNLER SADECE COCO CHANEL’E VERİLİYOR

Joseph Mul, üç kuşaktır Grasse bölgesinde yasemin ve gül üreten bir ailenin şimdiki temsilcisi. 1987 yılından bu yana, geleneksel yöntemlerle ürettiği yasemin ve gülleri sadece Chanel’e veriyor. Böylece ünlü kokunun temel hammaddelerinin devamı da sağlanıyor. Mul ailesi, şu anda bölgede yasemin üretiminin yüzde 90’ına sahip. Ve bütün bu yaseminler sadece No 5’in üretimi için kullanılıyor.

Kokuların dünyasına yolculuk

PARFÜM KÖYÜ: EZE

Nice ile Monako arasında bulunan Eze köyü; ünlü parfüm fabrikaları, muhteşem manzarası ve tarihiyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Dünyadaki birçok parfüm üreticisi de bu köyde üretilen esanslardan alıyor. Köye vardığınızda kokular size yön gösteriyor olacak. Güzel kokuları takip ederek, en ünlü iki parfümeri Fragonard ve Galimard'ı kolayca bulabiliyorsunuz. Köy sakinlik, romantizm arayanlar için de güzel bir rota.

Kokuların dünyasına yolculuk

KİMSENİN BİLMEDİĞİ BİR KOKU ADASI: KOMOR ADALARI

Afrika’nın doğusunda Mozambik ile Madagaskar arasında yer alan Anjouan, Komor Adaları’nı oluşturan üç adadan biri. Daha denizden yaklaşırken karanfil kokusuyla karşılıyor ada sizi. Muhteşem sahilleri, yanardağları ve deniz parklarıyla turizm için de oldukça ideal bir yer burası. Ama 1975’e kadar Fransız sömürgesi olan Komorlar, o tarihten beri 20 darbe ve iktidar savaşları yüzünden turistlerin uğrak yeri olamadı.

Kokuların dünyasına yolculuk

YLANG YLANG ÇİÇEKLERİ SADECE BURADA

Birçok parfümde kullanılan bu çiçek, Marilyn Monroe’nun meşhur ettiği yine dünyanın en çok kullanılan Chanel No 5’ın da temel maddelerinden biri. 100 kg ylang ylang çiçeği, 18 saatte 3 kg çiçek özü yağına dönüştürülüyor. Dünyanın yıllık ylang ylang üretiminin yüzde 80’i adanın odun yakıtıyla işletilen toplam 350 damıtma merkezinde yapılıyor.

Kokuların dünyasına yolculuk

PARFÜM ADALARI DİYORLAR

Fransız idaresi altında bir süre “Parfüm Adaları” olarak anılan adalarda bahçecilik fazlasıyla gelişmiş durumda. Fransız eczacı Garnier ile Rechler ylang ylangın sadece kokulu saç yağı olarak değil iyileştirici özellikleri için de kullanılabileceğini keşfetmiş burada. Kullandığımız parfümlerden, yediğimiz dondurmanın vanilyasına, güzel kokulu karanfile kadar Komor Adaları’nın hayatımızda ne kadar yeri olduğunu düşünün.

Kokuların dünyasına yolculuk

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