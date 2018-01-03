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Kolajen nedir

Kolajen, cilde güç, kuvvet, dayanıklılık, esneklik ve sıkılık kazandıran özel bir maddedir.

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Kolajen, cilt, saç, kas ve kan hücresi yenilemesini desteklemek için yaygın olarak kullanılan bir protein türüdür. Hayvanların et, deri, kemik, tendon gibi kısımlarından üretilen bir protein türü olan kolajenin, hidroliz adı verilen bir işlem ile getirildiği tüketilebilir haline de jelatin adı verilir.

Kolajen maddesi hücre yenilemede etkilidir ve onu bu kadar etkili kılan şey ise yapısında bulunan, glisin, lisin ve prolin gibi amino asitlerdir.

Vücut kendi kolajenini üretse de zamanla bu miktar azalır. Vücuttaki bu kolajeni artırmanın en sağlıklı yolu kemik suyu tüketmektir. Sakatat grubu besinler ve yumurta beyazı kolajen desteği için kullanılabilir. Havuç, balkabağı gibi turuncu ve pancar, domates gibi kırmızı sebzeler tüketilerek de kolajen üretimi desteklenip mevcut kolajenin yıkımı da yavaşlatılabilir.

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