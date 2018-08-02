Kolejlere kesin kayıt dönemi başladı

Lise adayları için özel okullara kesin kayıt dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 27 Haziran-13 Temmuz arasında özel okullara aday kaydı yaptıran öğrencilerin nakil ve kesin kayıt işlemleri için e-Okul sistemi açıldı.

Ayrıca diğer 9’uncu sınıf öğrencileri de, zamana bağlı kalmadan özel okullara nakil ve kayıt yaptırabilecek.

NAKİL VE KAYIT İŞLEMLERİ YAPABİLECEKLER

MEB'in sitesinde yer alan duyuruda, "Özel okullarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin 27 Haziran- 13 Temmuz tarihleri arasında aday kayıtları tamamlanmıştı. Sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanması ve 30 Temmuz’da ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte e-Okul sistemi kesin kayıt ve nakil işlemlerine açıldı. Bu doğrultuda, özel okullara aday kaydı yapılan ve kayıt sözleşmesi imzalanan öğrencilerin nakil ve kayıt işlemleri yapılabilecek. Ayrıca, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakil işlemleri devam ettiğinden, bu süreçte 9’uncu sınıf öğrencileri, özel okullara zamana bağlı kalmaksızın nakil ve kayıt yaptırabilecek." ifadelerine yer verildi.