Koleksiyoncunun aldığı Sovyet tankından hazine çıktı

55 yaşındaki Nick Mead adlı İngiliz koleksiyoncunun restore etmek amacıyla 30 bin sterlin karşılığında satın aldığı T-54 Sovyet tankının yakıt deposunda her biri yaklaşık 5 kilogram ağırlığında toplam 5 külçe altın bulduğunu aktardı.

ALTINLARIN DEĞERİ 2,3 MİLYON EURO DEĞERİNDE

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ortaya çıkan hazinenin yaklaşık 2,3 milyon euro değerinde olduğu belirtildi. İngiltere'nin Helmond kentinde yaşayan ve koleksiyonunda 150 adet askeri donanım bulunan Nick Meed, tankın yakıt deposunda buldukları altının Körfez Savaşı sırasında Kuveyt'te savaşan Iraklı askerler tarafından saklanmış olabileceğini öne sürdü.