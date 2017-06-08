Kolesterole ne iyi gelir

Kolesterol aslında; kanda bulunan ve hayvansal gıdalardan alınan bir maddedir. Halk arasında kolesterolüm var denildiğinde ise anlatılmak istenen bu değerin yükselmesi ve buna bağlı olarak damarların tıkanması durumudur.

Peki kolesterolümüzün yükselmemesi için ne yapmalı hepsi bu yazıda;

- Trans yağlar yerine, bitkisel yağlar tercih edin.

- Yeşil ve siyah zeytin yiyin

- Lahana ve karnabahar yiyin

- Yeşil yapraklı sebzeler ve domastes tüketin

- Avakado, kuru erik, ceviz, incir, karpuz tüketin

NE KADAR YEMELİYİZ

Peki bunları ne kadar yemeliyiz? İşte o noktada da önemli olan şey; canınız istediği ve vücudunuz kabul ettiği kadar yiyin tabi abartmamakta da fayda var.