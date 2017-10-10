taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.510
USD
3,6786
EURO
4,3467
ALTIN
152,91
PETR
56,7500

Koli bandı ile kendini yapıştırma deneyi kötü bitti

Sosyal medyada yapılan bir deney az daha cana mal olacaktı. Kendini koli bandı ile yapıştıran kız boğulmaktan son anda kurtuldu.

10.10.2017 - 18:20
  1. Haberler
  2. Dünya

Sosyal medyanın fenomen haline gelen deneylerinden biri az daha can alıyordu. Koli abndı ile kendini kapıya bantlatan genç kız, bantları sökülünce kaydı, boğazı kuvvetli banda yapıştı.

Koli bandı ile yapışma deneyi kötü biten kız - VİDEO

ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

Kendini sevgilisine bantlatan kız, yine sevgilisi tarafıdnan kameraya alınıyordu. Kızın bu kazayı yaşadığı sırada hemen yanına koşan genç, arkadaşını ölümden son anda kurtardı. Bu tehlikeli deney neredeyse ölümle sonuçlanacakken kaydedilen görüntüler yine sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Koli bandı ile kendini yapıştırma deneyi kötü bitti

Yetişkinler ve anne, babalar yapılan bu deneye büyük tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir
AB'den Katalan lidere çağrı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalan liderden bağımsızlık ilan etmemesini istedi.
Gözleri kapalı çelik dişlerin arasından atlayan adam
İngiltere'nin Birmingham şehrinde gözleri kapalı adam ilginç bir gösteriye imza attı.
Arabanın tekerini patlatan aslan
Afrika savanlarında safari yaan bir grubun aracı meraklı bir aslan tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu aracın tekeri patladı.
İngiltere'de yük trenine çarpan bebek arabası parçalandı
İngiltere'nin Nuneaton tren istasyonunda kontrolden çıkan bebek arabası, az kalsın felakete neden oluyordu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

237
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

420
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

43
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

120
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

54
Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenledi

Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenledi

113
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM