Koli bandı ile kendini yapıştırma deneyi kötü bitti

Sosyal medyanın fenomen haline gelen deneylerinden biri az daha can alıyordu. Koli abndı ile kendini kapıya bantlatan genç kız, bantları sökülünce kaydı, boğazı kuvvetli banda yapıştı.

Koli bandı ile yapışma deneyi kötü biten kız - VİDEO

ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU

Kendini sevgilisine bantlatan kız, yine sevgilisi tarafıdnan kameraya alınıyordu. Kızın bu kazayı yaşadığı sırada hemen yanına koşan genç, arkadaşını ölümden son anda kurtardı. Bu tehlikeli deney neredeyse ölümle sonuçlanacakken kaydedilen görüntüler yine sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Yetişkinler ve anne, babalar yapılan bu deneye büyük tepki gösterdi.