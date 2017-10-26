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Kollarını kaybeden çobana protez takılacak

Ağrı'da yüksek gerilim direğine takılan güvercini kurtarmak için yardım eden çoban kollarını kaybetmişti.

26.10.2017 - 17:49
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı'da yüksek gerilim direğine kanadı sıkışan güvercini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ve kollarını kaybeden Ramazan Taşdemir'e protez kol için söz verdi.

Kollarını kaybeden çobana protez takılacak

RAMAZAN İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ GÖSTERDİ

Yüksek gerilim direğine kanadı kapılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan Taşdemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Türkiye'de insanlığın hiçbir zaman ölmediğini bu davranışıyla anlatan 16 yaşındaki Ramazan Taşdemir’i yürekten kutluyorum. Canını tehlikeye atarak güvercini kurtarmaya çalışan bu evladımız bizim nazarımızda bir kahramandır. Bir güvercini kurtarmak isterken kollarını kaybeden bu yavrumuz aslında bütün dünyaya Ağrı’dan bir mesaj verdi. Bu mesaj insanlığın hiçbir zaman ölmediğiyle ilgilidir. Ramazan gibiler yaşadıkça Ramazan gibiler var oldukça kan gölüne dönen İslam coğrafyalarında iyilik, barış, sevgi ve kardeşlik galip gelecektir."

Kollarını kaybeden çobana protez takılacak

Kollarını kaybeden çobana protez takılacak

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