Kollarını kaybeden çobana protez takılacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı'da yüksek gerilim direğine kanadı sıkışan güvercini kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ve kollarını kaybeden Ramazan Taşdemir'e protez kol için söz verdi.

RAMAZAN İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ GÖSTERDİ

Yüksek gerilim direğine kanadı kapılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan Taşdemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Türkiye'de insanlığın hiçbir zaman ölmediğini bu davranışıyla anlatan 16 yaşındaki Ramazan Taşdemir’i yürekten kutluyorum. Canını tehlikeye atarak güvercini kurtarmaya çalışan bu evladımız bizim nazarımızda bir kahramandır. Bir güvercini kurtarmak isterken kollarını kaybeden bu yavrumuz aslında bütün dünyaya Ağrı’dan bir mesaj verdi. Bu mesaj insanlığın hiçbir zaman ölmediğiyle ilgilidir. Ramazan gibiler yaşadıkça Ramazan gibiler var oldukça kan gölüne dönen İslam coğrafyalarında iyilik, barış, sevgi ve kardeşlik galip gelecektir."