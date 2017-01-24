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Kolluk kuvvetleri meslekten uzaklaştırılabilecek

Yeni düzenlemeye göre 1 yılda 20 puan ceza alan kolluk kuvveti görevden atılabilecek.

24.01.2017 - 08:46
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Kolluk kuvvetleri meslekten uzaklaştırılabilecek

Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından, tüm kolluk güçlerinin tabi olacağı yeni disiplin hükümleri belirlendi. Buna göre disiplin amirleri meslekten çıkarma ve kamu görevinden ihraç kararı verebilecek.

PUAN SİSTEMİ

682 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçen genel kolluk disiplin kanunuyla emniyet teşkilatı disiplin tüzüğü de tarihe karıştı. Artık polis Jandarma ve sahil güvenlik ortak disiplin hükümlerine tabi olacak. Disiplin cezaları puan sistemiyle işleyecek. Uyarı, kınama, aylıktan kesme, uzun süreli kınama, kısa süreli kınama, cezalarının yanı sıra, meslekten çıkarma ve memuriyetten çıkarmada disiplin cezaları arasında sayıldı.

KİM CEZA VEREBİLECEK

KHK'yla disiplin amirleri de belirlendi. Buna göre kaymakamlar, albayın altındaki rütbelerdeki jandarma ve sahil güvenlik personellerine doğrudan ceza verebilecek. Albay ve generallerin disiplin amiri de vali, bakan ve müsteşar olacak. Memuriyetten çıkarma cezasını doğal disiplin amirleri olarak bakan, müsteşar ve mülki amirler de verebilecek.

PUAN SİSTEMİ

Yeni disiplin kanunuyla kolluk personeline ceza puanı sistemi getirildi. Cezalara göre puan getirecek. Uyarı cezası 1 puan, kınama 2 puan, aylıktan kesmeyse 3 puan olarak personelin dosyasına işlenecek. Son 1 yılda 20 ceza puanı ya da 5 yıl içinde 40 ceza puanı alan meslekten çıkarılacak. Bir yıl içinde 20 disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam 12 defa veya daha fazla disiplin cezası almak. Son beş yıl içinde 40 disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam 25 defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

1 PUANLIK CEZALAR

- Giyim, kuşamın temiz olmaması,

- Devletin mallarını kullanırken tasarruf etmemek,

- Göreve geç gelme,

- Nezaket kurallarına aykırı hareket,

- Amirine itiraz etme.

2 PUANLIK CEZALAR

- Elektronik ortamda şikayette bulunma,

- Nöbet yerini izinsiz terk,

- Yüzük, bilezik, kolye, madolyon ve rozet takma.

3 PUANLIK CEZALAR

- Eksik teçhizatla göreve gitme,

- Özlük hakları için araya aracı koyup ayrıcalık isteme,

- İzinsiz olarak göreve 24 saat gelmeme,

- Görev zamanı kırathane, kahvehane, lokal ve kulübe gitme,

- Kimlik kartını kaybetme,

- Haklı neden olmadan kişileri bekletme,

- Görevde uyumak.

ATILMA SEBEPLERİ

İşte memuriyetten çıkarmaya neden olan suçlar:

- Milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak ya da aynı amaçtan ötürü bir araya gelen gruplaşmaya katılmak veya bu yapılarla ilişki içinde olmak,

- İşkence yapma,

- Kişilerin özel hayat ilişkin verilerini, kaydetmek kişilerarası haberleşmeyi ifşa etmek, kişisel verileri sorgulamak, belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmak ya da silmek,

- Amir ve üstlerini icraatlarına karşı çıkmak gibi

- Dil din, ırk cinsiyet felsefi düşünce ayrımı yapmak,

- Göreve çıkmamak için propaganda yapmak,

- Yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir sebep yokken yardımdan kaçınmak,

- Siyasi partilerin yarar ya da zararına toplantılarına katılmak,

- Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek,

- Görev sırasında Alkol almak ya da alkol almaya göz yumma,

- Umuma açık yerlerde resmi kıyafet ile sarhoş görünme,

- İffetsizliği bilinen kişilerle evlenme.

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