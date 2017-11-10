Köln'de düzenlenen panelde Avrupa ve Türkiye konuşulacak

11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 18.00'da Almanya'nın Köln şehrinde "Avrupa'nın istikrarı ve Türkiye'nin kilit rolü" başlıklı bir panel düzenlenecek.
KONUŞMACILAR
Avrupa’nın istikrarı ve Türkiye’nin stratejik öneminin değerlendirildiği panelde konuşmacı olarak; Almanya'nın eski Türkiye Büyükelçisi Dr. Wolf-Ruthart Born, Avrupa Araştırmalar Direktörü Dr. Enes Bayraklı, Strateji Araştırmalar Direktörü Dr. Hasan Basri Yalçın ve Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer yer alacak.