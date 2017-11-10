Köln'de düzenlenen panelde Avrupa ve Türkiye konuşulacak

Emlak Konut GYO, Başakşehir’de konutun yanı sıra şehir parkı, okul, cami ve sağlık tesisi de inşa edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk mesajı

Elon Musk ile yaptığı görüşmede Musk'ın hayallerinin peşinden koştuğunu anlattığına değinen Erdoğan 'her şey hayalle başlar' dedi.