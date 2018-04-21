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Köln'deki soykırım anıtı mahkeme kararıyla kaldırıldı

Almanya'nın Köln kentindeki sözde Ermeni soykırımı anıtına ilişkin tartışmada mahkeme anıtın kaldırılmasının önlenmesi için yapılan başvuruyu reddetti.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 09:17..
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Köln İdare Mahkemesi, Ren Nehri kenarına dikilen "soykırım anıtının" kaldırılmasını önlemek için yürütmeyi durdurma istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Mahkeme karara gerekçe olarak kamuya açık alanlarda anıt dikilmesi için gerekli özel iznin alınmamış olmasını gösterdi. Kararda ayrıca başvuru yapan inisiyatif üyesinin bu yönde bir izin vermeye yetkili olmadığı belirtildi. Mahkeme, başvurudaki "düşünce özgürlüğü" gerekçesini de kabul etmedi, kaldırma kararı aldı.

Köln'deki soykırım anıtı mahkeme kararıyla kaldırıldı

AYNI GÜN KALDIRILDI

Belediye yetkilileri kararın ardından aynı gün içinde anıtı kaldırtarak, belediyeye ait bir binaya nakletti. Sanatçıların eserlerini belediyeden teslim alabilecekleri bildirildi.

Belediye yönetimi hafta başındaki açıklamasında, Köln'deki Ermeni toplumunun 1915 olaylarında hayatını kaybedenleri anmak üzere geçen yıl bir anıt dikmelerine izin verildiğine dikkat çekmişti. Açıklamada, 2017 yılında Brück semtindeki Lehmbacher mezarlığına anıt dikildiği hatırlatıldı.

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