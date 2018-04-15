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Kolombiya: Venezuela hükümetine karşı acımasız olacağız

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Venezuela hükümetinin sadece Kolombiya’ya değil tüm bölgeye zarar verdiğini belirtti.

AA | 15.04.2018 - 04:38..
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Santos, Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Amerikalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, komşu ülkedeki siyasi ve ekonomik krizden en çok etkilenen ülkenin Kolombiya olduğunu vurguladı.

Kolombiya’ya göç eden Venezuelalılara karşı her zaman cömert olduklarını ve bu şekilde davranmaya devam edeceklerinin altını çizen Santos, “Fakat sadece Kolombiya’ya değil tüm bölgeye zarar veren bu ülkenin zalim rejimine karşı acımasız olacağız.” dedi.

Juan Manuel Santos, bu ülkede düzenlenecek seçimlerin sonuçlarını da tanımayacaklarını açıkladı.

Kolombiya’nın, Venezuelalıların haklarını geri alması için uğraştığını dile getiren Santos, bu ülkelerine de ülkesinin bu çabalarına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Kolombiya: Venezuela hükümetine karşı acımasız olacağız

SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRI

Esed rejiminin Doğu Guta’daki sivilleri kimyasal silahla hedef almasına tepki gösterdiklerini hatırlatan Santos, “Bir kez daha bu saldırı şiddetle kınamam gerekiyor.” ifadesini kullandı.

EKVADOR'DA KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER

Ekvador’da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarınca kaçırılan ikisi gazeteci üç kişinin bu grup tarafından öldürülmesini de kınayan Santos, Ekvador’a “zor zamanlarında” destek verdiklerini yineledi.

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